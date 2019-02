SPD: Meldepflicht von antisemitischen Vorfällen an Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Landtagsfraktion hat sich für eine Meldepflicht von antisemitischen Vorfällen an Schulen und öffentlichen Einrichtungen ausgesprochen. Die Vorfälle sollten der Antisemitismusbeauftragten Nordrhein-Westfalens, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), zur Kenntnis gebracht werden, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf. Die Fraktion hatte sich mit jüdischen Gemeinden aus NRW und dem Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, getroffen.

Von dpa