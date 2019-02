Preis-Explosion für Immobilien geht an vielen Städten vorbei.

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Explosion der Miet- und Immobilienpreise geht an vielen Städten in Nordrhein-Westfalen fast spurlos vorbei. In Essen, Duisburg, Oberhausen, Wuppertal, Hagen und Mönchengladbach etwa lagen die Mieten 2018 real - also unter Berücksichtigung der Inflationsrate - unter dem Niveau des Jahres 2005, wie aus dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA) hervorgeht. Ganz anders war die Situation allerdings in Köln und Düsseldorf.

Von dpa