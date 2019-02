Autobahn-Unfall: Nach Sänger Saulic zweites Todesopfer

Gütersloh (dpa/lnw) - Nach dem in Serbien hochpopulären Sänger Saban Saulic ist ein zweiter Insasse an den Folgen eines Autounfalls auf der A2 nahe Gütersloh gestorben. Wie die Polizei in Bielefeld am Dienstag mitteilte, erlag der 43 Jahre alte Fahrer seinen schweren Verletzungen. Am Sonntagmorgen war ein 34-Jähriger mit Wucht auf einen Kleinwagen aufgefahren, in dem drei Personen nach einem Auftritt in Bielefeld saßen. Der 67-jährige serbische Sänger, der Beifahrer war, starb wenig später in einem Krankenhaus. In seiner Heimat galt es als «König der Volksmusik».

Von dpa