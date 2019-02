Studie: Wölfe fühlen sich auf Truppenübungsplätzen wohl

Spreetal/Augustdorf (dpa/lnw) - Wölfe siedeln sich laut einer Studie lieber auf Truppenübungsplätzen an als in Naturschutzgebieten. Militärisches Gelände ist für die Tiere auch dann kein Problem, wenn dort Schießübungen stattfinden. «Das ist für alle Tiere eine gut berechenbare Störung», sagte Ilka Reinhardt, Leiterin der Studie, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

Von dpa