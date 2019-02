Jörg Hartmann machte sich Vorwürfe nach Tod des Vaters.

Dortmund (dpa) - «Tatort»-Star Jörg Hartmann (49) spricht über Vorwürfe, die er sich nach dem Tod seines Vaters im vergangenen Jahr gemacht hat. «Ich wäre gerne da gewesen, um mich verabschieden zu können», sagte er dem Magazin «Galore». «Wir haben noch telefoniert, und ich sagte, ich komme, ich schaffe das.» Es sei der letzte Drehtag für den ARD-Film «Lotte am Bauhaus» in Tschechien gewesen. Er hätte diesen sausen lassen können, so Hartmann, «dann wäre ich noch rechtzeitig gekommen».

Von dpa