Arbeitsgruppe soll nach Lösung im Stahl-Tarifkonflikt suchen

Düsseldorf (dpa) - Nach der ergebnislosen vierten Tarifrunde in der nordwestdeutschen Stahlindustrie wollen IG Metall und Arbeitgeber in einer Arbeitsgruppe über Details einer möglichen Einigung beraten. Verhandlungs- und Tarifkommission der Gewerkschaft wollten dann am Mittwoch kommender Woche über das weitere Vorgehen entscheiden, sagte ein Sprecher der IG Metall am Dienstag.

Von dpa