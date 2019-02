Landkreis Hameln räumt Fehler ein

Hameln - Nach dem massenhaften sexuellen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde (Kreis Lippe) hat der Landkreis Hameln-Pyrmont Fehler eingeräumt. «Es ist falsch, nachträglich einen Vermerk in die Akte einzufügen», sagte Landrat Tjark Bartels (SPD) am Dienstag in Hameln. Der betreffende Jugendamts-Mitarbeiter sei freigestellt worden. Er habe nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe im Dezember die Akte «besser lesbar machen wollen» und daher seine Darstellung auf den 20. Juni rückdatiert.

Von dpa