Abschied von Zählweise: Cranger Kirmes jetzt deutlich jünger

Bochum (dpa/lnw) - Auf einen Schlag fast ein halbes Jahrhundert jünger: Die Stadt Herne verabschiedet sich von einer auf die Nationalsozialisten zurückgehende Zählweise für das Alter der Cranger Kirmes. 2018 wurde noch mit der 583. Auflage des Traditionsvolksfests am Rhein-Herne-Kanal geworben. In diesem Sommer lädt die Stadt jetzt zur 535. Cranger Kirmes ein, wie Stadtsprecher Christoph Hüsken am Mittwoch sagte.

Von dpa