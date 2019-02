Hofmann hatte in der Partie gegen Hertha BSC (0:3) am 9. Februar eine Knöchelverletzung erlitten und das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) am vergangenen Wochenende verpasst. Raffael laborierte an den Folgen eines Schlüsselbeinbruchs, den er sich Mitte Dezember beim 0:0 bei 1899 Hoffenheim zugezogen hatte. Am Samstag spielt Gladbach zu Hause gegen den VfL Wolfsburg.