Raub auf Schnellrestaurant: Täter mit Schusswaffen

Münster (dpa/lnw) - Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zu Mittwoch ein Schnellrestaurant in Münster ausgeraubt. Die Täter kamen mit Schusswaffen in den Laden, in dem sich «eine Handvoll Gäste» aufhielten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einer nötigte diese, aufzustehen und sich im Bereich des Tresens zu sammeln, der zweite Maskierte forderte von den Mitarbeitern Bargeld. Mit ihrer Beute in vierstelliger Höhe flüchteten die Täter, die akzentfrei Deutsch sprachen.

Von dpa