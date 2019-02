Auf Oberkörper eingestochen: Suche nach Täter mit Foto

Köln (dpa/lnw) - Nach einem lebensgefährlichen Angriff in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Das Bild aus einer Videokamera wurde am Mittwoch veröffentlicht und zeigte einen Mann in dunkler Kleidung. Er soll derjenige sein, der einem 31-Jährigen bei einem Streit am Wochenende in den Oberkörper stach und ihn lebensgefährlich verletzte.

Von dpa