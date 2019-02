Gebauer: Schulpflicht besteht trotz politischem Engagement

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Schulpflicht gilt für alle Schüler und kann nicht vom persönlichen Ermessen oder gesellschaftlichem Engagement abhängig gemacht werden. Das hat Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag bekräftigt. Die Einhaltung der Schulpflicht sei in der Landesverfassung gefordert, sagte Gebauer in einer Aktuellen Stunde zu den Schüler-Demontrationen «Fridays for Future». Eine Abwägung, ob der Unterricht für ein bestimmtes politisches Ziel versäumt werden dürfe, sei nicht zulässig.

Von dpa