Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Düsseldorfer Oberlandesgericht muss entscheiden, ob Autofahrer Lösegeldforderungen von Autodieben an ihre Versicherung weiterleiten müssen. Mit dieser Frage werde sich das Gericht am kommenden Dienstag beschäftigen, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte.

Von dpa