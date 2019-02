Im Mai gibt es Klarheit

Bis Ende 2020 will RWE den Hambacher Wald nicht weiter abholzen. Der Energiekonzern habe ihm auf ­seinen Wunsch hin ein entsprechendes Moratorium bestätigt, berichtete Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der Unterrichtung des Landtags. Allerdings hatte der Konzern bereits nach dem vom Oberverwaltungs gericht Münster Anfang Oktober 2018 verhängten Rodungsstop erklärt, der Rechtsstreit werde ein Abholzen bis Ende 2020 blockieren. Laschet erinnerte daran, dass die Kohlekommission den Erhalt des Waldes als „wünschenswert“ bewerte. „Ich schließe mich dem Wunsch an.“ Die Waldbesetzer forderte auf, den Forst zu verlassen und so „ein Zeichen der Verständigung zu setzen“.

Mit Blick auf die zum Jahresende geplante Leitentscheidung betonte Laschet, wenn es nur um die Entscheidung zwischen Rodung und Umsiedlung, zwischen Wald und Mensch ginge, „dann ist klar, jeder entscheidet sich für die Menschen“. In den Orten an den Tagebaukanten seien die Bewohner zerrissen. Die einen wollten ihre Heimat erhalten, andere Freunden und Nachbarn in neue Orte folgen. Die Landesregierung wolle für die Dörfer einen möglichst großen Abstand zum Tagebaurand erreichen.

„Wir werden den Konsens eins zu eins umsetzen“, sagte Laschet. Die Verantwortung für die nächsten Schritte liege aber bei der Bundesregierung . Dafür erntete er beißende Kritik von SPD und Grünen. „Das ist eine Selbstverzwergung ohnegleichen“, rügte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Nicht Berlin müsse entscheiden, sondern Laschet den Ausstieg zur Chefsache machen. Von „Politikverweigerung“ sprach seine Grünen-Kollegin Monika Düker: „Wir sind nicht die Erfüllungsgehilfen von RWE und das Aus­führungsorgan der Bundesregierung.“ Sie warf CDU und FDP vor, den Kohle­konsens zu sabotieren, weil sie den Windkraftausbau ausbremsten.

Pinkwart betonte, die Bundesregierung verantworte den Kohleausstieg und müsse die Folgen selbst regeln. Dafür werde der Bund Ende Mai ein Maßnahmengesetz für die milliardenschweren Strukturhilfen vorlegen, die ein Staats­vertrag für 20 Jahre festschreiben soll.