Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um den Mord an einem siebenjährigen Mädchen wird heute in Düsseldorf möglicherweise das Urteil verkündet. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass die Verteidiger am Landgericht noch weitere Beweisanträge stellen und sich das Verfahren dadurch verlängert.

Angeklagt ist der 33-jährige Vater des Kindes. Ihm droht lebenslange Haft. Der Ägypter soll die Siebenjährige aus Rache an seiner Ehefrau umgebracht haben, der er Untreue unterstellte. Er hatte die Tat bestritten und behauptet, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Das Drama hatte sich im vergangenen Juli in Düsseldorf abgespielt.