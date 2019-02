Trotz Digitalisierung: Papierfabriken nehmen mehr Geld ein

Bonn (dpa) - Der Wandel in Deutschlands Papierbranche setzt sich fort. Auf der einen Seite sank die Nachfrage nach grafischem Papier - also Druckpapier - 2018 wegen der Digitalisierung und wegen rückläufiger Zeitungsauflagen. Die Produktion fiel um 5,2 Prozent auf 7,7 Millionen Tonnen, wie der Verband Deutscher Papierfabriken am Donnerstag in Bonn mitteilte. Auf der anderen Seite zog die Produktion von Kartons und anderen Verpackungen wie schon in den Vorjahren an, diesmal um 1,6 Prozent auf 12 Millionen Tonnen. Grund hierfür: Die Verbraucher bestellen mehr im Online-Handel und auch die Industrie ordert in der brummenden Konjunktur mehr Verpackungen.

Von dpa