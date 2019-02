A2 im Kreuz Recklinghausen am Wochenende komplett gesperrt

Die seit Jahren überlastete Strecke zwischen Marl und Witten soll von je zwei auf drei Spuren in beide Richtungen erweitert werden. Begonnen wurde 2014 zwischen Recklinghausen und dem Rhein-Herne-Kanal. Während der Bauzeit auf der insgesamt 28 Kilometer langen Strecke müssen Autofahrer immer wieder an Baustellen verengte Fahrspuren in Kauf nehmen. Für bestimmte Bauvorhaben werden auch Sperrungen notwendig. In diesem Fall geht es um riesige Stahlteile für eine neue Brücke im Kreuz. Um sie einzusetzen, muss ein 400 Tonnen schwerer Spezialkran aufgebaut werden.