Nationalspieler Sané verneigt sich vor Schalke

Sané hatte im Champions-League-Spiel am Mittwochabend zunächst nur auf der Bank gesessen. Trainer Pep Guardiola setzte den 23-Jährigen beim Achtelfinal-Hinspiel in der Veltins Arena zunächst nur auf die Bank. Doch mit einem herrlichen Freistoßtor in den Winkel machte Sané nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung an alter Wirkungsstätte die Schalke-Niederlage perfekt und wurde so zum Matchwinner für die Engländer.