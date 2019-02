Sané verneigt sich vor Schalke: «Überwältigend»

Sané hatte im Champions-League-Spiel am Mittwochabend zunächst nur auf der Bank gesessen. Trainer Pep Guardiola setzte den 23-Jährigen beim Achtelfinal-Hinspiel in der Veltins Arena zunächst nur auf die Bank. Doch mit einem herrlichen Freistoßtor in den Winkel leitete Sané (85-) nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung an alter Wirkungsstätte die Schalke-Niederlage ein und wurde so mit zum Matchwinner für die Engländer. Den Siegtreffer erzielte dann Raheem Sterling (90.).