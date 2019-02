Weniger Insolvenzen in NRW, aber hohes Pleiterisiko

Umgerechnet auf die Zahl der Unternehmen im Land war die Insolvenzquote nur in Bremen und Berlin 2018 höher als in Nordrhein-Westfalen. In NRW gab es demnach 85 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen, in Bremen 105 und in Berlin 89. Im Bundesschnitt waren es 59 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen. Die niedrigste Quote hatte Bayern mit 41 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen. Ähnliche Zahlen hatte Mitte Dezember Creditreform veröffentlicht.