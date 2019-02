Personallage bei Kiel vor Gastspiel in Bochum entspannter

Kiel (dpa/lnw) - Die Personallage beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat sich vor dem Auswärtsspiel am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim VfL Bochum entspannt. Mittelfeldspieler Alexander Mühling hat seine Gelbsperre abgesessen, die ihn gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:2) zur Pause zwang. Der 26-Jährige stand bislang immer in der Startelf und wird wieder in die Schaltzentrale im Mittelfeld rücken.