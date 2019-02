Landtag verabschiedet neues Jagdgesetz: Auflagen gelockert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Auflagen für die Jagd in Nordrhein-Westfalen werden wieder gelockert. Der Landtag hat am Donnerstag mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD die Novelle des Jagdgesetzes beschlossen. Damit wurden zahlreiche Beschränkungen aus dem ökologischen Jagdgesetz der rot-grünen Vorgängerregierung wieder aufgehoben. SPD und Grüne übten massive Kritik. Die Landesregierung mache sich zum «Erfüllungsgehilfen des Jagdverbandes», so die Grünen. Die SPD sprach von einem «Kniefall vor der Jäger-Lobby».

Von dpa