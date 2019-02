Verwaltungsgerichte haben viel Arbeit mit Asylverfahren

Münster (dpa/lnw) - Rechtsstreitigkeiten um Asylverfahren belasten die Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen weiter stark. Mit rund 30 000 neuen Asylverfahren, die 2018 an den sieben Standorten eingegangen sind, hat sich die Zahl im Vergleich zum Rekordjahr 2017 (79 000) zwar mehr als halbiert, teilte das Oberverwaltungsgericht in Münster am Donnerstag mit. Sie liege aber immer noch immer knapp doppelt so hoch wie 2014 (15 500). Knapp die Hälfte aller Streitigkeiten an Verwaltungsgerichten befasste sich im vergangenen Jahr mit dem Asylrecht.

Von dpa