Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Warnstreiks am Dienstag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder soll in Nordrhein-Westfalen am Dienstag wieder gestreikt werden. Dazu riefen die betroffenen Gewerkschaften am Donnerstag auf. Am Dienstag seien Demonstrationen in Hamm und vor dem Landtag in Düsseldorf geplant. Eine Verdi-Sprecherin rechnete mit rund 8000 Demo-Teilnehmern in der Landeshauptstadt und rund 800 in Hamm. Warnstreiks könne es etwa in Unikliniken oder in Behörden geben.

Von dpa