Opernintendant und Umweltinstitutschef tauschen ihre Ämter

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein Opernintendant wird Chef eines Umweltinstituts, der Institutsdirektor wechselt an die Opernbühne: In Wuppertal wagen Opernintendant Berthold Schneider und der Präsident des renommierten Wuppertal Instituts, Prof. Uwe Schneidewind, ein ungewöhnliches Experiment. Für drei Wochen tauschen sie die Chefsessel in ihren Büros - und ihre Ämter. Die Aktion starte am 28. Februar, teilten die Oper und das Institut am Donnerstag mit.

Von dpa