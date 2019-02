Einbrecher mit Anzügen im Wert von 50 000 Euro erwischt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit Herrenanzügen im Wert von mehr als 50 000 Euro sind zwei mutmaßliche Einbrecher in Düsseldorf von der Polizei gestoppt worden. Ein Anwohner habe in der Nacht bei einem Herrenausstatter in der Nähe der Königsallee Glas klirren gehört, berichtete die Polizei am Donnerstag. Dann habe er beobachtet, wie verdächtige Gestalten Ware aus dem Geschäft trugen und in einen Fluchtwagen luden.

Von dpa