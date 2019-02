Illegales Autorennen: Raser überholen Polizisten

Köln (dpa/lnw) - Zwei Raser haben sich in Köln ein illegales Autorennen geliefert - und dabei ausgerechnet einen Polizisten überholt. Der Beamte fuhr in seiner Freizeit durch die Innenstadt, als die beiden Wagen plötzlich mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeirauschten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er nahm die Verfolgung auf und alarmierte seine Kollegen. Die beiden Fahrer ignorierten bei dem Vorfall am späten Mittwochabend rote Ampeln und überholten gegenseitig sich mit Tempo 120. Die hinzugerufenen Streifenbeamten konnten die Autos anhalten. Gegen die Fahrer wurden Strafanzeigen gestellt.

Von dpa