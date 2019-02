Polizeihund beißt Schüler auf Fahrrad

Krefeld (dpa/lnw) - Ein nicht angeleinter Polizeihund hat in Krefeld einen Schüler dreimal gebissen. Der 17-Jährige sei von seinem Fahrrad zu Boden gestürzt und leicht verletzt worden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Gegen den 52-jährigen Ehemann einer Polizeihundeführerin, der mit zwei Polizeihunden privat unterwegs gewesen sei, werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Für die Schäden werde die Polizei aufkommen. Der Schüler wurde nach dem Vorfall am Mittwoch in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Von dpa