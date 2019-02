Kölner Archiv-Einsturz: Bisher 9000 Dokumente restauriert

Als Ursache für das Unglück hatte das Kölner Landgericht in zwei Strafprozessen Fehler beim Bau einer neuen U-Bahn-Haltestelle ausgemacht. Zwei Angeklagte von einer Baufirma und den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) wurden zu Bewährungsstrafen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Der durch den Einsturz entstandene Schaden liegt nach Einschätzung der Stadt bei mindestens 1,3 Milliarden Euro. Stadtdirektor Stephan Keller sagte, die Stadt wolle die gesamte Summe von der Arbeitsgemeinschaft der Baufirmen (Arge) zurückfordern. Die Zivilklage sei weitgehend vorbereitet, aber noch nicht eingereicht. «Ob es zu einem Prozess kommt oder ob wir eine vorgerichtliche Einigung erzielen, werden die nächsten Monate zeigen.» Aus Sicht der Arge ist die Einsturzursache noch nicht endgültig geklärt.

Am zehnten Jahrestag des Unglücks, der auf den Karnevalssonntag fällt, will die Stadt an der Einsturzstelle der beiden Todesopfer gedenken. Auch heute noch säßen «das Entsetzen, die Trauer und die Fassungslosigkeit» über Katastrophe tief, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos).