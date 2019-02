Wenders erhält Ehrenpreis des Kirchlichen Filmfestivals

Recklinghausen (dpa/lnw) - Der Filmregisseur Wim Wenders (73) erhält beim Kirchlichen Filmfestival Recklinghausen einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk. «Die Auszeichnung würdigt sein facettenreiches Werk, das den Menschen und die Menschlichkeit in den Vordergrund rückt», teilte der Arbeitskreis Kirche & Kino als Festivalveranstalter am Freitag in Recklinghausen mit. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und wird erstmals verliehen, wie ein Festivalsprecher sagte. Die zehnte Ausgabe des Festivals beginnt am 20. März. Die Verleihung ist für den letzten Festivaltag am 24. März geplant. Wenders werde dabei seine Papst-Dokumentation «Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes» vorstellen.

Von dpa