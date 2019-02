Lars Bender in Dortmund vor Rückkehr in den Bayer-Kader

Leverkusen (dpa/lnw) - Fußballprofi Lars Bender steht im Bundesligaspiel bei Tabellenführer Borussia Dortmund vor der Rückkehr in den Kader von Bayer Leverkusen. Das erklärte Chefcoach Peter Bosz am Freitag. Der 29 Jahre alte Mannschaftskapitän Bender hat seinen Oberschenkel-Faserriss auskuriert und könnte am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) sogar ein Kandidat für die Startelf sein.