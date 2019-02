Polizeianwärter sichtete im Fall Lügde Beweismaterial

Düsseldorf/Detmold (dpa) - Im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs in Lügde ist ein Polizist in Ausbildung mit der Auswertung von sichergestelltem Datenmaterial beauftragt worden. Es handele sich um einen Kommissaranwärter, der mit der Sichtung der Beweismittel betraut gewesen sei, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums. «Dieses Vorgehen verstößt zwar nicht gegen Dienstvorschriften, ich halte es aber trotzdem für unverantwortlich - gerade in einem derart anspruchsvollen und sensiblen Fall», sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) der «Rheinischen Post». Auch andere Medien hatten darüber berichtet.

Von dpa