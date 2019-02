Kohle-Kraftwerk Weisweiler: bohren nach Wärme aus der Tiefe

Eschweiler (dpa/lnw) - Statt Braunkohlestrom könnte am RWE-Kraftwerk Weisweiler künftig Wärme aus der Tiefe gewonnen werden. Mit Probebohrungen soll dort erkundet werden, ob warmes Wasser aus tiefen Gesteinsschichten in ein bestehendes Fernwärmenetz eingespeist werden kann. «Nordrhein-Westfalen verfügt über hohe geologische Potenziale für eine ökonomische und sichere Nutzung von tiefer Erdwärme», sagte Martin Salomon vom Geologischen Dienst NRW am Freitag bei der Vorstellung des Projekts.

Von dpa