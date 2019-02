WDR-Mediathek mit eigenem Doku-Kanal

Köln (dpa) - Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) startet in seiner Mediathek einen eigenen Doku-Kanal. Ab sofort fänden Interessierte hier alle Dokumentationen, die der Sender digital zeigen dürfe, kündigte Fernsehdirektor Jörg Schönenborn am Freitag in Köln an. Spezielle Rubriken machten das Angebot übersichtlich. Der WDR wolle sein großes Doku-Angebot so noch besser auffindbar machen. «Wir folgen unserem Publikum konsequent dahin, wo es uns sucht», sagte Schönenborn. «Das ist gerade bei den unter 30-Jährigen immer seltener das lineare Fernsehen und immer häufiger das Fernsehen im Netz.» Der Doku-Kanal ist in der WDR Mediathek zugänglich unter dokukanal.wdr.de.

Von dpa