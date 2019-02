Autofahrer fuhr auf Polizisten zu

Köln (dpa/lnw) - Auf der Flucht vor einem städtischen Knöllchenschreiber ist ein Falschparker in Köln gezielt auf einen Polizisten zugefahren, der ihn stoppen wollte. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich der 58 Jahre alte Beamte am Donnerstag nur in letzter Sekunde mit einem Sprung nach hinten retten. Der 54-jährige Autofahrer wurde nach einer Verfolgungsjagd gestoppt. Er musste seinen Führerschein abgeben, das Auto wurde sichergestellt. Der Mann muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Von dpa