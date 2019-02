Ein Senior und 900 Kinder: Karneval in Unna

Unna (dpa/lnw) - Ein Karnevalsumzug in Unna mit Hunderten Kindern an Weiberfastnacht und eine selbstironische Aktion am Rosenmontag: Helmut Scherer, bekannt für den «kleinsten Umzug der Welt» mit nur einem selbstgebauten Wagen, will an den tollen Tagen wieder kräftig mitmischen. Er erwarte rund 900 Grundschüler und Kindergartenkinder, die an Weiberfastnacht vormittags durch die Ruhrgebietsstadt ziehen, sagte der 84-Jährige. Das Motto laute «Kinder brauchen Platz - drum machen wir Rabatz.» Unna wolle bei Spielplätzen «rasieren».

Von dpa