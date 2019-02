Kiel (dpa/lno) - Holstein Kiel will seine Serie von sechs Auswärtsspielen ohne Niederlage am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim VfL Bochum ausbauen. «Wir haben in diesem Jahr bisher zwei Siege und drei Remis geholt. Das ist sehr ordentlich. Aber wir wollen immer gewinnen», sagte Trainer Tim Walter vor dem Gastspiel im Ruhrpott. Die bisher letzte Auswärtsniederlage kassierten die Störche am 7. Oktober 2018 mit einem 1:2 bei Erzgebirge Aue.

Die Personallage bei den Holsteinern hat sich etwas entspannt. Mittelfeldspieler Alexander Mühling hat seine Gelbsperre, die ihn gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:2) zum Pausieren zwang, abgesessen. Der 26-Jährige, der bislang immer in der Startelf stand, wird wieder in die Schaltzentrale im Mittelfeld rücken. Auch Masaya Okugawa ist nach auskuriertem Muskelfaserriss eine Alternative.