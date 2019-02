BVB nach Sieglos-Serie unter Druck: Rückkehr von Coach Bosz

Düsseldorf (dpa) - Nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg steht Borussia Dortmund am Sonntag (18.00 Uhr /Sky) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen unter Druck. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga muss auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur erneut auf Kapitän Marco Reus und Lukasz Piszczek verzichten. «Natürlich tun uns die Ausfälle weh», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Aber er sieht trotz ausbleibender Siege in den vergangenen Wochen keinen Grund zur Sorge: «Wir sind immer noch Erster, wir haben in der Liga erst ein Spiel verloren. Wir haben genug Grund, am Sonntag selbstbewusst in die Partie zu gehen», sagte Zorc.

Von dpa