SV Sandhausen verliert trotz Führung 1:3 beim 1. FC Köln

Köln (dpa/lsw) - Der SV Sandhausen bleibt in der Fußball-Bundesliga auf einem direkten Abstiegsplatz und kann am Sonntag noch auf Rang 18 abrutschen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat verlor am Samstag 1:3 (1:0) gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Köln. Für die Entscheidung sorgte Kölns Rückkehrer Anthony Modeste (83./90.+5 Minute). Zuvor hatte Andrew Wooten bereits in der vierten Minute den Ball zur Sandhäuser Führung ins Netz geköpft und Dominick Drexler (49.) kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich erzielt.

Von dpa