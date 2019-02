Polizei filzt Rocker in Clubhaus: eine Festnahme

Voerde (dpa/lnw) - Bei einer Razzia in einem Clubhaus von Rockern hat die Polizei in Voerde im Kreis Wesel eine Schusswaffe, Messer, Reizgas und Drogen konfisziert. Der Besitzer der scharfen Waffe wurde vorläufig festgenommen. Mehrere Rocker hätten bei der Zusammenkunft am Samstagabend Kutten mit verbotenen Kennzeichen der Szene getragen, die ebenfalls beschlagnahmt wurden, teilte die Polizei mit. «Kriminelle Rocker sind bei uns nicht willkommen», hieß es weiter. Die Polizei werde verhindern, dass das Milieu rechtsfreie Räume bilde. Die Ermittler leiteten mehrere Strafverfahren ein.