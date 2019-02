Nächtliche Vollsperrungen auf der A1 in Köln

Köln (dpa/lnw) - Autofahrer auf der Autobahn 1 in Köln müssen sich in zwei Nächten der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Wartungsarbeiten im Tunnel in Lövenich werde die A1 im Zeitraum von 21 bis 5 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und Köln-Bocklemünd in jeweils eine Richtung komplett gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW ankündigte. In der Nacht auf Dienstag gilt die Sperrung in Richtung Koblenz, in der darauffolgenden Nacht in Richtung Dortmund. Der Fernverkehr solle möglichst großräumig über die A3 und die A4 ausweichen, hieß es. Örtliche Umleitungen werden den Angaben zufolge ausgeschildert.

Von dpa