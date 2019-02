Zwei Tote in Paderborn gefunden: Mordkommission ermittelt

Paderborn (dpa/lnw) - Zwei Menschen sind am Samstag in Paderborn tot gefunden worden. Sie starben nach ersten Erkenntnissen durch Schussverletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei darunter, hieß es. Es handele sich um einen 90 Jahre alten Mann und eine 63 Jahre alte Frau. Die Beamten stellten die Tatwaffe sicher. Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Weitere Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt.