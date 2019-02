Polizei nimmt mutmaßliche Dealer und Hehler in Dortmund hoch

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Dortmund mehrere mutmaßliche Dealer und Hehler kontrolliert und Platzverweise ausgesprochen. Insgesamt wurden auf der Straße und in einem Park 20 Menschen überprüft. Die Aktion war eine weitere Schwerpunktrazzia in der Nordstadt. Die Beamten stellten Bargeld, mutmaßliche Hehlerware und ein Mobiltelefon sicher. Damit hatte einer der Kontrollierten die Polizeimaßnahme gefilmt. Er war zuvor bereits als Dealer in Erscheinung getreten und kam in Gewahrsam. Es folgte eine Strafanzeige.

Von dpa