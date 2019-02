Autofahrerin meldet zwei Raser in Kölner City der Polizei

Nach der Zeugenaussage seien sie zuvor auf einer Straße langsam nebeneinander gefahren und hätten durch die geöffneten Fenster miteinander gesprochen. Mindestens zweimal beschleunigten sie danach abrupt ihre Wagen auf geschätzt mehr als 100 km/h, hieß es.

Der 25-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Er fuhr einen Mietwagen. Ob der andere Mann überhaupt eine Fahrerlaubnis besitzt, war zunächst unklar. Er war mit dem Auto eines Verwandten unterwegs. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend.

In der Vergangenheit war es in Köln immer wieder zu illegalen Autorennen gekommen. Erst am Donnerstag hatten zwei Raser in der Innenstadt Gas gegeben - und ausgerechnet das Auto eines Polizisten überholt. Gegen sie wurde Strafanzeige gestellt.