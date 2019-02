Schwierige Löscharbeiten an Düsseldorfer Lagerhalle

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Kampf gegen ein am Donnerstag ausgebrochenes Großfeuer in einer Lagerhalle der Düsseldorfer Messe hat bis Sonntag angedauert. Immer wieder hätten neue Brandherde und Glutnester nachgelöscht werden müssen, teilte die Feuerwehr am Mittag mit. Mehrfach gingen die Kräfte demnach von einer Drehleiter aus mit Wasserwerfern gegen neu aufflammende Feuer vor.