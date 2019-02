Magdeburg verpasst Sieg im Aufsteigerduell mit Paderborn

Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg bleibt in diesem Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen, hat einen weiteren Sieg aber verpasst. Im Aufsteiger-Duell gegen den SC Paderborn kam die Mannschaft von Trainer Michael Oenning am Sonntag daheim zu einem 1:1 (1:0). Rico Preißinger brachte die Gastgeber vor 20 201 Zuschauern in der 13. Minute in Führung, der Ausgleich gelang Uwe Hünemeier 20 Minuten vor dem Ende.

Von dpa