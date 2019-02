Güterzug auf Brücke über A40 entgleist: Autobahn gesperrt

Moers (dpa/lnw) - Auf einer Eisenbahnbrücke über die Autobahn 40 in Moers ist am Montag ein mit Gas beladener Güterzug entgleist. Der Lokführer sei dabei verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er wurde befreit und ins Krankenhaus gebracht. Die Oberleitung wurde beschädigt. Da die Kesselwagen mit brennbarem Flüssiggas beladen seien und man zunächst nicht gewusst habe, ob davon etwas ausgetreten sei, sei die darunter liegende A40 in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden, ebenso wie die parallel verlaufende Bundesstraße.

Von dpa