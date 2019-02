Unbekannter klaut Pferd aus Box und reitet davon

Gütersloh (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in Gütersloh ein Pferd aus einer Box gestohlen und ist damit davongeritten. Das braune, schon ältere Tier sei später im Garten vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe entdeckt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Wer es dort hingebracht und festgebunden hatte, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Verschwunden war das Pferd demnach mitsamt Halfter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Seine Pferdebox auf einem Hof war offen und leer entdeckt worden.

Von dpa