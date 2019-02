Verletzter englischer Fußballfan: Schalke-Fan in U-Haft

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach der Schlägerei in der Gelsenkirchener Veltins-Arena mit einem lebensgefährlich verletzten englischen Fußballfan hat die Polizei einen tatverdächtigen Schalke-Fan festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um einen 30 Jahre alten Angehörigen einer Schalker Problemfan-Gruppierung. Ein Richter erließ Haftbefehl. Der verletzte Manchester City-Fan (32) befinde sich weiterhin in einem sehr kritischen Zustand, sagte eine Sprecherin.