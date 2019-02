Autor des populären Kirchenlieds «Laudato si» gestorben

Düsseldorf (dpa) - Der Autor des bekannten Jugendkirchenliedes «Laudato si», Winfried Pilz, ist tot. Der Priester sei im Alter von 78 Jahren am Samstag in Görlitz in Sachsen gestorben, teilte das Jugendhaus Düsseldorf am Montag mit. Pilz war über Jahrzehnte in der katholischen Jugendarbeit tätig. Als Präsident des Kindermissionswerks «Die Sternsinger» prägte er zehn Jahre bis 2010 die Aktion Dreikönigssingen. Deren Mitträger ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Bekannt wurde Pilz auch als Autor und Komponist neuer geistlicher Lieder, darunter als bekanntestes «Laudato si».

Von dpa